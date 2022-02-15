У НАТО не бачать ознак деескалації на кордоні України та Росії – Столтенберґ

НАТО наразі не вбачає ознак деескалації з боку Російської Федерації поблизу українського кордону, заявив 15 лютого в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн альянсу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Протягом минулих днів та тижнів ми бачили прямо протилежне – продовження військового нарощування із залученням більшої кількості військ, бойових груп та підрозділів підтримки, включаючи артилерію, протиповітряну оборону, ракети і велику кількість елементів забезпечення, що дозволяють Росії здійснити повномасштабне вторгнення в Україну взагалі без будь-якого часу на попередження. Ця картина поки не змінилася», - наголосив керівник НАТО.

16–17 лютого в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони. Головною темою зустрічі стане ситуація, що склалася в Європі у зв’язку із військовим нарощуванням Росією військових сил навколо України. Планується і зустріч 30 союзників по НАТО з міністрами оборони України й Грузії, під час якої сторони обговорять погіршення ситуації з безпеки в регіоні Чорного моря.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.