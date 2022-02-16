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Україна ініціює засідання керівних органів ОБСЄ після ігнорування Росією вимог за Віденським документом – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 16 лютого про ініціативу скликати засідання Постійної ради та Форуму ОБСЄ. Такі заходи Україна пропонує після ігнорування Росією засідання в рамках Віденського документа.

«Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків», – написав міністр у твітері і додав, що Україна вчергове закликає Росію відповісти на занепокоєння держав-підписантів Віденського документа, а також використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги біля українського кордону.

«Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти», – наголосив Кулеба.

15 лютого про відсутність ознак деескалації на українсько-російському кордоні заявили президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. 16 лютого таку ж тезу в інтервʼю Бі-Бі-Сі висловив президент України Володимир Зеленський.

Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.

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