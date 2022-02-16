Україна ініціює засідання керівних органів ОБСЄ після ігнорування Росією вимог за Віденським документом – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 16 лютого про ініціативу скликати засідання Постійної ради та Форуму ОБСЄ. Такі заходи Україна пропонує після ігнорування Росією засідання в рамках Віденського документа.

«Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків», – написав міністр у твітері і додав, що Україна вчергове закликає Росію відповісти на занепокоєння держав-підписантів Віденського документа, а також використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги біля українського кордону.

«Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти», – наголосив Кулеба.

15 лютого про відсутність ознак деескалації на українсько-російському кордоні заявили президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. 16 лютого таку ж тезу в інтервʼю Бі-Бі-Сі висловив президент України Володимир Зеленський.

Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.