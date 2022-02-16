У Росії затримали популярного політолога і відеоблогера Валерія Соловʼя

Російського політолога і відеоблогера Валерія Соловʼя затримано в Москві 16 лютого. У його будинку відбувся обшук, вилучені компʼютери та інша електроніка. Державний канал RT та видання Znak.com передають із посиланням на джерела, що колишній викладач Московського державного інституту міжнародних відносин став підозрюваним за кримінальною статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі.

У чому саме підозрюють політолога, видання не повідомляють. RT пише, що, за даними слідства, Соловей робив публікації про співробітників органів російської влади в анонімному телеграм-каналі «Генерал СВР» (тобто «Служби зовнішньої розвідки»).

Державне агентство «РИА Новости» повідомляє, що Соловей є свідком у неназваній кримінальній справі. Разом із ним затриманий його син Павло.

Соловей відомий екстравагантними прогнозами, які його критики називають конспірологічними. Він називав конкретні дати відставки президента Росії Володимира Путіна та початку повномасштабної війни Росії з Україною, обидва прогнози у зазначений термін не справдилися.

У червні 2021 року суд оштрафував радіостанцію «Эхо Москвы» на 200 тисяч рублів через публікацію виступу Соловʼя в ефірі цього мовника. Тоді політолог повідомив, що, за його даними, російська влада приховує справжні цифри про смертність від COVID-19. Соловей порівняв ситуацію з інформацією про пандемію з катастрофою в Чорнобилі.

61-річний професор відомий критичним ставленням до російської влади. До 2019 року він викладав в елітарному російському виші, Московському державному інституті міжнародних відносин, але залишив цей заклад, пославшись на політичні причини. Професор має власний Youtube-канал і регулярно виступає в ефірах опозиційних відеоблогерів, приміром, колишнього адвоката Марка Фейгіна.