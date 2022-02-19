Фоторепортаж: Марш єдності у центрі Львова

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На фото серед інших білорусів є Денис, який прийшов на марш, щоб підтримати український народ.

«Є чимало білорусів, які підтримують Україну і є більшість, яка проти неї. Цим жестом я хочу показати, що ми з вами. Якщо буде страшно – ​ми вас підтримаємо», – додає Денис.