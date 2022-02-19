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Фоторепортаж: Марш єдності у центрі Львова

У суботу, 19 лютого, понад пів тисячі небайдужих львів`ян вийшли на Марш єдності за Україну у Львові, виступаючи проти агресії Росії.
Вулицями Львова 19 лютого понад пів тисячі небайдужих львів&lsquo;ян вийшли на Марш єдності за Україну
1 Вулицями Львова 19 лютого понад пів тисячі небайдужих львів‘ян вийшли на Марш єдності за Україну
Він розпочався біля пам&lsquo;ятника Іванові Франку. Звідти люди вирушили до центру міста
2 Він розпочався біля пам‘ятника Іванові Франку. Звідти люди вирушили до центру міста
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Через центр міста учасники пронесли великий український прапор
4 Через центр міста учасники пронесли великий український прапор
Львів&rsquo;яни мали з собою патріотичні плакати з надписами: &laquo;Українці чинитимуть опір&raquo;, &laquo;Герої не вмирають&raquo;, &laquo;Україна &ndash; це простір нашого майбутнього&raquo; тощо
5 Львів’яни мали з собою патріотичні плакати з надписами: «Українці чинитимуть опір», «Герої не вмирають», «Україна – це простір нашого майбутнього» тощо
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Учасниками Маршу єдності були представники міської влади, переселенці з Білорусі та Криму, майданівці та львів&rsquo;яни
7 Учасниками Маршу єдності були представники міської влади, переселенці з Білорусі та Криму, майданівці та львів’яни
Представник Громадського сектору Майдану Львова Костянтин Ковалишин каже, що зараз Україна в часі випробувань. &laquo;Агресія, яка зростає з боку Росії, переходить межі. Ми сюди прийшли, щоб захистити наші цінності перед обличчям державного терору з боку Росії, і продемонструвати готовність боротися і не опускати руки. Яким би не був страшним ворог, ми завжди маємо пам&lsquo;ятати про те, що стоїть за спиною і що ми захищаємо&raquo;, &ndash;&nbsp;зазначив Костянтин
8 Представник Громадського сектору Майдану Львова Костянтин Ковалишин каже, що зараз Україна в часі випробувань.

«Агресія, яка зростає з боку Росії, переходить межі. Ми сюди прийшли, щоб захистити наші цінності перед обличчям державного терору з боку Росії, і продемонструвати готовність боротися і не опускати руки. Яким би не був страшним ворог, ми завжди маємо пам‘ятати про те, що стоїть за спиною і що ми захищаємо», – зазначив Костянтин
Гаслом маршу стала фраза &ndash;&nbsp;&laquo;Українці чинитимуть опір!&raquo;
9 Гаслом маршу стала фраза – «Українці чинитимуть опір!»
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Тетяна приїхала із Сімферополя до Львова у 2014 році, щоб продовжувати боротьбу.&nbsp; &laquo;Я хочу додому. У мене там діти залишились. Я буду боротися доти, доки б&lsquo;ється моє серце&raquo;, &ndash;&nbsp;зауважила вона
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Тетяна приїхала із Сімферополя до Львова у 2014 році, щоб продовжувати боротьбу. 

«Я хочу додому. У мене там діти залишились. Я буду боротися доти, доки б‘ється моє серце», – зауважила вона
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Кримчанка Оксана Новікова каже, що приїхала до Львова, бо відчувала, що окупація не зупиниться.&nbsp; &laquo;Поки ми будемо вважати, що війна на показ, вона не закінчиться. Це серйозна загроза. Зараз дійсно є набагато краще розуміння міжнародної спільноти про те, що відбувається в країні. Тепер не потрібно доказувати, що ми не один народ. Сподіваємось, що ми зможемо відстояти країну, перемогти і повернути нашу територію&raquo;, &ndash;&nbsp;говорить кримчанка
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Кримчанка Оксана Новікова каже, що приїхала до Львова, бо відчувала, що окупація не зупиниться. 

«Поки ми будемо вважати, що війна на показ, вона не закінчиться. Це серйозна загроза. Зараз дійсно є набагато краще розуміння міжнародної спільноти про те, що відбувається в країні. Тепер не потрібно доказувати, що ми не один народ. Сподіваємось, що ми зможемо відстояти країну, перемогти і повернути нашу територію», – говорить кримчанка
На фото серед інших білорусів є Денис, який прийшов на марш, щоб підтримати український народ. &laquo;Є чимало білорусів, які підтримують Україну і є більшість, яка проти неї. Цим жестом я хочу показати, що ми з вами. Якщо буде страшно &ndash;&nbsp;​ми вас підтримаємо&raquo;, &ndash;&nbsp;додає Денис.&nbsp;
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На фото серед інших білорусів є Денис, який прийшов на марш, щоб підтримати український народ.

«Є чимало білорусів, які підтримують Україну і є більшість, яка проти неї. Цим жестом я хочу показати, що ми з вами. Якщо буде страшно – ​ми вас підтримаємо», – додає Денис. 
Закінчилася акція виконанням гімну біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Захід відбувся з ініціативи громади Львова.
15 Закінчилася акція виконанням гімну біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Захід відбувся з ініціативи громади Львова.

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