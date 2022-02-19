Фоторепортаж: Марш єдності у центрі Львова

Тетяна приїхала із Сімферополя до Львова у 2014 році, щоб продовжувати боротьбу.
«Я хочу додому. У мене там діти залишились. Я буду боротися доти, доки б‘ється моє серце», – зауважила вона
Кримчанка Оксана Новікова каже, що приїхала до Львова, бо відчувала, що окупація не зупиниться.
«Поки ми будемо вважати, що війна на показ, вона не закінчиться. Це серйозна загроза. Зараз дійсно є набагато краще розуміння міжнародної спільноти про те, що відбувається в країні. Тепер не потрібно доказувати, що ми не один народ. Сподіваємось, що ми зможемо відстояти країну, перемогти і повернути нашу територію», – говорить кримчанка
На фото серед інших білорусів є Денис, який прийшов на марш, щоб підтримати український народ.
«Є чимало білорусів, які підтримують Україну і є більшість, яка проти неї. Цим жестом я хочу показати, що ми з вами. Якщо буде страшно – ми вас підтримаємо», – додає Денис.
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