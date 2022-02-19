«Дніпро буде боротися». Марш єдності – фото

У Дніпрі 19 лютого провели Марш Єдності. Його організували фанати футбольного клубу «Дніпро».

За даними організаторів, на нього зібралося понад пів тисячі людей – футбольні фанати, активісти партій і громадських об’єднань, колишній бійці, волонтери.

У руках вони тримали синьо-жовті і червоно-чорні прапори. Від партійної символіки вирішили відмовитися.

«Марш зібрали для того, щоб показати, що Дніпро – українське місто, що Дніпро буде боротися, що ніхто не боїться, щоб люди не панікували. Паніка – це ворог, який діє на руку Російській Федерації. Дніпро – форпост України з 2014 року, ще раз нагадуємо про це. Люди повинні підтримувати армію, фільтрувати інформацію – бо йде як повномасштабна агресія, так і інформаційна війна», – сказав Радіо Свобода один з організаторів акції Євген Перевєрзєв.

Під гаслом «Українці чинитимуть опір» колона пройшла від Музею АТО до Алеї Героїв біля облдержадміністрації.

Учасники скандували патріотичні гасла, співали гімн України.

Такі акції сьогодні відбуваються і в інших містах.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хитрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Сполучені Штати Америки й інші держави, написало видання The Washington Post 18 лютого із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

«На цей момент я думаю, що він ухвалив таке рішення, я маю підстави так говорити», – сказав американський президент.