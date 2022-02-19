«Українці чинитимуть опір». Марш Єдності у Львові

Понад пів тисячі львів’ян у суботу, 19 лютого, взяли участь у Марші єдності. Серед учасників були майданці, переселенці з Криму та Білорусі, представники міської влади Львова.

«Армія зараз набагато потужніша. Впевнена, що ми ніякої території не віддамо. Це не припустимо. Весь світ розуміє, що ми ‒ один народі і нікому не треба доказувати, хто наш ворог. Зараз є єдність українського народу. Вже вісім років триває війна. Знову на часу згадати, хто ми і що маємо захищати країну», ‒ зауважила Радіо Свобода Оксана Новікова, яка у 2014 році, українська активістка з Криму.

Марш розпочався від пам’ятника Івано Франку і пройшов вулицями Львова до меморіалу Героям Небесної Сотні.

«Хочемо показати єдність серед львівської громади та з іншими містами України. Показати спільність і готовність дивитися в обличчя агресору і давати відсіч», ‒ каже Наталія Куба, громадська активістка.

Учасники Маршу Єдності пронесли містом великий український прапор. Скандували ‒ «Одна, єдина, соборна Україна!», «Разом сила!», «Разом і до кінця!», «Росія ‒ агресор!», «Схід і Захід разом!»

«Ми ‒ українки. Крім молитви будемо підтримувати нашу країну і Збройні сили. З 2014 року була постанова Синоду УГКЦ про безперервний піст і молитву і з грудня минулого року заклик був поновлений, щоб інтенсивніше поститись і молитись у наміренні миру в Україні», ‒ говорить монахиня-редемптористка УГКЦ Тадея.

Акція у Львові відбулась з ініціативи громади і використовували лише національну символіку.