G7 не бачить ознак зменшення російської активності біля України

Міністри закордонних справ із «Групи семи» заявили 19 лютого, що не бачать доказів зменшення військової активності Росії біля кордонів України і залишаються «серйозно стурбовані» ситуацією.

«Ми закликаємо Росію обрати шлях дипломатії, деескалації напруженості, істотно відвести військові сили від кордонів України і повністю дотримуватися міжнародних зобов’язань», – йдеться у спільній заяві країн, оприлюдненій Держдепартаментом США.

«Як перший крок, ми очікуємо, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової діяльності вздовж кордонів України. Ми не побачили жодних доказів цього скорочення», – йдеться в повідомленні.

У G7 заявили, що готові розробляти дипломатичні рішення для вирішення проблем безпеки, але «Росія не повинна сумніватися в тому, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки, включаючи фінансові й економічні санкції щодо широкого кола секторальних й індивідуальних цілей, які можуть призвести до серйозних і безпрецедентних збитків для російської економіки».

Міністри закордонних справ G7 попередили, що у разі вторгнення Росії в Україну вони вдадуться до «скоординованих обмежувальних заходів».

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.​

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хитрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Сполучені Штати Америки й інші держави, написало видання The Washington Post 18 лютого із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

«На цей момент я думаю, що він ухвалив таке рішення, я маю підстави так говорити», – сказав американський президент.