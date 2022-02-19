Джонсон: НАТО готове продемонструвати Путіну відсутність загрози зі свого боку

НАТО готове продемонструвати президенту Росії Володимиру Путіну, що Альянс не становить загрози для Росії, заявив на Мюнхенській безпековій конференції заявив прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

За словами Джонсона, Кремль має хибне уявлення про НАТО як про загрозливий союз.

«Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб йти шляхом миру і діалогу. Є шлях вперед, якщо президент Путін має намір його прийняти: потрібно обговорити загрози, які він стверджує, що бачить, тому що насправді, як ми всі знаємо, ці загрози є ілюзією. Вони є продуктом хронічного, але хибного погляду Кремля на НАТО… НАТО є мирним і оборонним союзом, і ми готові працювати з президентом Путіним, щоб продемонструвати йому цю думку і дати йому запевнення, яке йому може знадобитися», – сказав Джонсон.

Він вкотре наголосив, що Росія не виграє нічого від можливого вторгнення», і закликав Кремль, «поки ще є час», до деескалації, відведення своїх сил від кордону України і відновлення діалогу.

Джонсон також сказав, що у разі вторгнення Велика Британія готова разом зі США і ЄС запровадити жорсткі санкції проти Росії.

Мюнхенська безпекова конференція проходить на тлі загострення ситуації навколо України. Країни Заходу вважають, що Росія готова знову напасти на сусідню країну. За словами президента США Джо Байдена, Путін вже ухвалив таке рішення. У Кремлі наміри напасти заперечують.