Зеленський: не знаю, чого хоче Путін, тому пропоную зустрітися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, які плани має президент Росії Володимир Путін, тому пропонує зустрітися з ним.

«Я не знаю, що хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися», – сказав Зеленський під час виступу на 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки у відповідь на запитання про те, що, на його думку, планує робити Путін, чи ухвалив він рішення про вторгнення в Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не зможе зупинити збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів з Росією.

Згідно з опитуваннями, 58% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести лише за участю Заходу.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хитрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Сполучені Штати Америки й інші держави, написало видання The Washington Post 18 лютого із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

«На цей момент я думаю, що він ухвалив таке рішення, я маю підстави так говорити», – сказав американський президент.