Відеосервіс Netflix припиняє надання послуг клієнтам у Росії

Відеосервіс Netflix призупинив свою роботу в Росії, повідомив представник компанії 6 березня.

Минулого тижня Netflix тимчасово зупинив усі майбутні проєкти та купівлю контенту в Росії, реагуючи на вторгнення Москви в Україну.

«З огляду на обставини, ми вирішили призупинити наше обслуговування в Росії», – сказав представник Netflix.

Раніше Netflix заявляв, що не планує додавати державні канали до свого російського сервісу, попри законодавчі вимоги, які передбачали від сервісу поширення підтримувані російською державою каналів, серед яких і пропагандистські.

Netflix – найбільший у світі відеосервіс, який за передплатою надає доступ до тисяч фільмів і серіалів виробництва різних країн.