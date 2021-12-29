Росія хоче зобовʼязати Netflix показувати державні телеканали

Російське відомство «Роскомнагляд» внесло стрімінговий сервіс Netflix до реєстру аудіовізуальних сервісів. Це означає, що в Росії онлайн-кінотеатр має дотримуватися місцевих законів для стрімінгу, зокрема, забезпечувати показ гарантованих державних телеканалів.

Запис про включення сервісу до реєстру зʼявився на сайті регулятора 28 грудня. У травні внести Netflix до списку вимагала від «Роскомнагляду» Асоціація інтернет-відео, що обʼєднує найбільші російські онлайн-кінотеатри (IVI, Okko та Megogo), писала газета «Ведомости». За законом, до реєстру повинні включатися всі відеосервіси зі 100 тисячами відвідувачів із Росії на день.

Законодавство вимагає від таких сервісів з весни 2022 року забезпечити користувачам показ каналів ефірного телебачення та трансляцію радіостанцій, які включені до складу так званих мультиплексів — цифрових пакетів, трансляцію яких гарантує держава. До першого мультиплексу, зокрема, входять «Перший канал», «Росія 1», «Матч ТБ», НТВ, Громадське телебачення Росії. До другого – православний телеканал «Спас», телеканал міністерства оборони «Звезда» та канал Союзної держави Росії та Білорусі «Мир».

Крім того, Netflix зобовʼязаний буде ділитися з державою статистикою переглядів у Росії. Також «Роскомнагляд» готує заборону для онлайн-кінотеатрів на ненормативну лексику та так звану «гей-пропаганду».