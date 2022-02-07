Сенцов повідомив, що Netflix придбав права на його фільм «Носоріг»

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на фільм режисера Олега Сенцова «Носоріг». Про це Сенцов повідомив 7 лютого.

«Netflix придбав права на онлайн показ Rhino/Носоріг», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Пресслужба проєкту уточнює, що «Носоріг» з’явиться на стрімінговій платформі наприкінці весни.

«Фільм також буде транслюватися телеканалами за кордоном. ТБ-прем’єри відбудуться на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE. Згодом «Носоріг» покажуть у Великій Британії, Франції тощо», – йдеться в повідомленні.

Прем’єра фільму в Україні запланована на 17 лютого.

Світова прем’єра фільму «Носоріг» відбулася 10 вересня на 78-у Венеційському кіновестивалі у конкурсній програмі «Горизонти».