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Сенцов повідомив, що Netflix придбав права на його фільм «Носоріг»

Режисер Олег Сенцов на Венеційському кіновестивалі, де відбулася світова прем’єра фільму «Носоріг», вересень 2021 року

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на фільм режисера Олега Сенцова «Носоріг». Про це Сенцов повідомив 7 лютого.

«Netflix придбав права на онлайн показ Rhino/Носоріг», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Пресслужба проєкту уточнює, що «Носоріг» з’явиться на стрімінговій платформі наприкінці весни.

«Фільм також буде транслюватися телеканалами за кордоном. ТБ-прем’єри відбудуться на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE. Згодом «Носоріг» покажуть у Великій Британії, Франції тощо», – йдеться в повідомленні.

Прем’єра фільму в Україні запланована на 17 лютого.

Світова прем’єра фільму «Носоріг» відбулася 10 вересня на 78-у Венеційському кіновестивалі у конкурсній програмі «Горизонти».

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