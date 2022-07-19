Російські окупанти зайшли в радіаційну зону Запорізької АЕС – «Енергоатом» 

Російські військові порушили норми безпеки, повідомила в своєму Телеграмі національна енергетична компанія «Енергоатом» 19 липня.

«Вчора, 18 липня 2022 року, російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній», – стверджує регулятор.

За його даними, російські військові могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією на своєму одязі, наразивши на безпеку персонал станції.

Читайте також: Дев’ять військових РФ поранені внаслідок «події» на Запорізькій АЕС – мер Енергодара

«Ба більше, ніхто не знає, що ще рашисти могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо. А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре!» – наголошує пресслужба компанії.

«Енергоатом» планує поінформувати Міжнародне агентство з атомної енергетики та інші компетентні органи про порушення радіаційної безпеки.

Атомна станція в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.