«Енергоатом»: російські війська влаштували пропагандистську провокацію на Запорізькій АЕС

У держагентстві «Енергоатом» заявляють про провокацію російських сил на Запорізькій АЕС.



Як повідомляє пресслужба відомства, російські війська вдалися до провокації заради «гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів».



«Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю. Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора», – повідомило агентство у телеграмі.



«Попри зусилля російських покидьків ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК «Енергоатом» і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ», – додають у відомстві.

Атомна станція в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.