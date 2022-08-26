Радіо Свобода починає приймати заявки на регіональну стипендіальну програму для журналістів

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода починає приймати заявки на стипендіальну програму Regional Reporting Fellowships на 2023 рік.

Заявки прийматимуть до 2 жовтня 2022 року. Переможців оголосять до 1 листопада.

Метою стипендії є сприяння професійному розвитку журналістів-початківців у країнах «Східного партнерства» ЄС і Західних Балкан на підтримку свободи й незалежності ЗМІ.

Програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти незалежній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини. Програма фінансується за рахунок гранту посольства США в Чеській Республіці.

Переможців програми інтегрують у щоденну роботу бюро, де вони працюватимуть повний робочий день, щоб виробляти контент для всіх журналістських платформ, та братимуть участь у редакційних дискусіях.

Програма триватиме з 4 січня 2023 року до 31 серпня 2023 року. Вона включатиме візит до офісу Радіо Свобода в Празі для додаткового професійного розвитку.

Учасники програми отримуватимуть щомісячну стипендію. У випадку потреби стипендіатам нададуть житло.

Стипендіатами премії ставали Анастасія Магазова, Наталія Патрікєєва, Вікторія Жуган, Ольга Комарова, Михайло Штекель, Юлія Турчинська, Ірина Маслюкова.