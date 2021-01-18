Регіональну стипендію Радіо Свобода виграла журналістка Юлія Турчинська

У конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship перемогла журналістка Юлія Турчинська. За умовами стипендії наступні 8 місяців вона працюватиме у київському бюро Радіо Свобода, у відділі новин.

Юлія Турчинська навчалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За фахом вона – політолог. Юлія працювала у виданнях Liga.net та «Лівий берег». Останнім часом журналістка спеціалізувалася на висвітленні суспільно-політичних тем. Раніше Юлія писала про зовнішню політику України.

Метою програми є сприяння професійному розвитку журналістів-початківців у країнах «Східного партнерства» ЄС та Західних Балкан. Стипендія покликана допомогти поглибити журналістські знання, розвинути навички та ознайомитися з принципами роботи незалежних медіа.

Стипендіатів інтегрують у щоденну роботу бюро, де вони працюють повний робочий день та отримують можливість виробляти журналістський контент, а також брати участь у редакційних дискусіях.

Стипендіальна програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти якісній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини.

Проєкт фінансується коштом гранту від посольства США в Чехії.

Раніше стипендіатами програми ставали Анастасія Магазова, Наталія Патрікєєва, Вікторія Жуган, Ольга Комарова та Михайло Штекель.