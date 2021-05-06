Кілька матеріалів журналістів Радіо Свобода потрапили до коротких списків конкурсу «Честь професії»

Кілька матеріалів журналістів Радіо Свобода потрапили до коротких списків конкурсу професійної журналістики «Честь професії».

У номінації «Найкращий репортаж» на перемогу претендує матеріал під назвою «Ті, що качають місто» журналістів Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Тетяни Якубович та Сергія Коровайного.

У категорії «Найкраща аналітика» може перемогти матеріал «Прорив у Донецьк: чому Україна не зупинила бойовиків?», автором якого є Левко Стек (проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії).

Одразу два матеріали Радіо Свобода фігурують у номінації «Найкраще розслідування». Претендентами є робота Любомири Ремаржевської, Максима Савчука та Олександра Чорновалова «Американська мрія» Віктора Медведчука. Як проросійський політик-бізнесмен під санкціями освоює ринок нафтопродуктів у США» («Схеми: корупція в деталях», спільний проєкт Радіо Свобода та «UA:Перший») та розслідування Левка Стека «Російські бойовики втекли з Донбасу до Криму. Справа MH17» (проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії).

У номінації «Найкраща публіцистика» претендує на перемогу матеріал Ярослава Кречка з проєкту Донбас.Реалії «Донецьк 2020» (його співавторами є Механік Олена, Стек Левко, Пагулич Роман, Теребинська Ольга, Шатернік Ольга, Головін Євген).

У спеціальну номінацію від Комісії з журналістської етики «Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції» потрапила робота «Убивали та спалювали? Докази російської дезінформації» авторства Дмитра Євчина (проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії).

Цьогоріч на конкурс учасники подали 812 матеріалів, з яких відбіркова комісія та журі обрали короткий список переможців.

Загальнонаціональний конкурс професійної журналістики «Честь професії 2021» став можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проєкт «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.