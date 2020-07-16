Журналісти Крим.Реалії стали лауреатами конкурсу «Честь професії»

Журналістки проєкти Радіо Свобода Крим.Реалії Олена Ремовська та Юлія Стець стали лауреатками українського конкурсу «Честь професії».

Ефір Радіо Крим.Реалії «Намагаються вичавити кримських татар»: день масових обшуків і затримань в Криму» переміг у категорії «Краще новинне висвітлення резонансної події».

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність», серед них був і громадянський журналіст Руслан Сулейманов. Усього було затримано 24-х активістів за звинуваченням в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний – Раїм Айвазов.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.