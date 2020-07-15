Колишню суддю Апеляційного суду Криму звинуватили у державній зраді – прокуратура АРК

Колишню суддю Апеляційного суду АР Крим звинуватили в державній зраді. Про це 15 липня повідомляє прокуратура АРК.

За версією слідства, громадянка України після анексії півострова перейшла на службу в незаконно створені судові органи держави-окупанта, брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи російських судів в Криму.

Також в складі підконтрольного Росії Верховного суду Криму виносила судові рішення відповідно до російського законодавства.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

У прокуратурі АРК не назвали імені підозрюваної, її публічних коментарів немає.