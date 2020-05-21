Кілька матеріалів журналістів Радіо Свобода потрапили до коротких списків конкурсу «Честь професії»

Кілька матеріалів журналістів Радіо Свобода потрапили до коротких списків конкурсу професійної журналістики «Честь професії».

У номінації «найкраще інтерв’ю» на перемогу претендує матеріал під назвою «Народ был в напряжении: ощущения ужаса, который может произойти – Чийгоз» журналістів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Катерини Некречої та Євгена Лубчака.

У категорії «найкраще новинне висвітлення резонансної події» може перемогти матеріал «Пытаются выдавить крымских татар»: день массовых обысков и задержаний в Крыму» Олени Ремовської та Юлії Стець з проєкту Крим.Реалії.

У категорію «найкраща публіцистика» потрапив матеріал «Я на своїй землі, а ви – окупанти» – Балух» Анжеліки Руденко з проєкту Крим.Реалії.

На нагороду за «найкраще розслідування» претендують одразу два матеріали програми «Схеми. Корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»): «Слуга власного бізнесу: кіпрська таємниця депутата Холодова» та «П. дав добро».

У спецномінації «Конструктивна журналістика» до короткого списку премії потрапив матеріал Ярослави Трегубової «Як це – виховувати сина з синдромом Дауна. Історія батьків, які руйнують стереотипи».

Загалом журналісти подали на конкурс 615 матеріалів. Із повним переліком коротких списків премії можна ознайомитися за посиланням.

Конкурс відбувається за підтримки USAID, Internews та посольства Швеції в Україні.