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23 Травень 2019, Київ 21:24
Новини | Суспільство

Журналісти Радіо Свобода отримали премію «Честь професії» за проект про розмінування Донбасу

Тетяна Якубович – одна з авторів спецпроекту МІННА ДОЛИНА. Як розміновують землю Донбасу

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Журналісти Радіо Свобода Тетяна Якубович, Сергій Коровайний і Владислав Закревський стали переможцями конкурсу «Честь професії-2019» за найкращий репортаж.

Журналістів відзначили за спецпроект: МІННА ДОЛИНА. Як розміновують землю Донбасу.

23 травня в Києві відбувається десята церемонія нагородження переможців конкурсу «Честь професії». За перемогу у цьогорічному конкурсі змагаються 25 матеріалів, які обрали відбіркова комісія та журі зі 711 робіт поданих на конкурс.

До короткого списку премії 2019 року увійшли розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Приватний загін під крилом Нацполіції», «Американські «Айленди» для українського флоту» та «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка».

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