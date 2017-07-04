Понад півмільйона гривень заробила голова НАЗК Наталія Корчак за неповні півроку – #Точно

Зарплата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень. Таку інформацію надало НАЗК у відповідь на запит #Точно, проекту Радіо Свобода.

Зокрема, за січень Наталія Корчак отримала заробітну плату у сумі 66138 гривень, за лютий – 81627 гривень, за березень – 70496 гривень, за квітень – 81627 гривень та за травень – 84431 гривню. Розмір заробітної плати за першу половину червня склав 40800 гривень.

Станом на 1 січня 2017 року голові НАЗК встановлена надбавка за вислугу років у розмірі 50%, яка із 1 січня по 13 червня нарахована у сумі 140718 гривень.

Минулого року 65,6 мільйона гривень витрачено з бюджету на старт роботи НАЗК.