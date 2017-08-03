ГПУ: суд оштрафував заступника голови НАЗК Радецького за правопорушення, пов’язані з корупцією

Дніпровський районний суд Києва притягнув заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслана Радецького до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, і зобов’язав виплатити штраф у сумі 6800 гривень, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

За повідомленням, суд розглянув справу щодо Радецького за частинами 1 і 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неповідомлення і вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів).

У Генпрокуратурі зазначають, що відповідні протоколи про це правопорушення складено департаментом захисту економіки Національної поліції України, на дії Радецького поскаржився керівник департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК Олександр Писаренко.

15 червня 2017 року у службовому кабінеті Радецького відбулися обшуки. За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Аваков, ці слідчі дії пов’язані зі справою про фальсифікацію документів.

Сам Радецький заявив про політичний тиск на нього і пов’язав обшуки у нього в кабінеті з законопроектом про переформатування НАЗК.