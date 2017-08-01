НАЗК заявило про порушення у фінансуванні ВО «Свобода» на понад 2 мільйони гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції ініціювало початок адміністративного провадження щодо порушень фінансування партії ВО «Свобода» у Дарницькому суді, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Зокрема, зазначають у НАЗК, йдеться про порушення встановленого законом порядку отримання внеску на підтримку політичної партії у 2016-му: невідповідності між прізвищами осіб, що здійснювали грошові внески, у звіті партії та у банківських виписках.

«Завдяки рішенню Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці (розкриття відомостей стосовно банківського рахунку «ВО «Свобода») Національне агентство виявило, що 11 платежів на загальну суму 2 330 900 грн були внесені протягом листопада-грудня 2016 року в касу банку головним бухгалтером політсили Ярославом Пелешаком. Також було встановлено, що він отримав через партійну касу ще 26 100 грн внесків від фізичних осіб, що підтверджується прибутковими ордерами», – йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснюють: відповідно до порядку, закріпленому у законі «Про політичні партії», грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції особисто фізичними особами з встановленням установою банку персональної інформації щодо внескодавців, а порушення цього порядку передбачає штраф у розмірі суми внеску.

Партія ВО «Свобода» на цей момент ніяк не коментувала відкриття адміністративного провадження.