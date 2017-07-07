НАЗК затвердило перелік посад з корупційними ризиками

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило перелік посад з корупційними ризиками.

Як повідомляє прес-служба агентства, під час формування переліківзастосовували такі критерії: виключення дублювання з посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, наявність організаційних або контрольних повноважень, можливість ухвалення управлінських рішень і реалізація контрольно-наглядових функцій.

У НАЗК зауважують, що наразі є два окремих переліки: посади з високим корупційним ризиком та посади з підвищеним корупційним ризиком.

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти декларації на достовірність через офіційні державні реєстри.