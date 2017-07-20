НАЗК затвердило результати повної перевірки декларацій 9 урядовців за 2015 рік – заява

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило результати повної перевірки декларацій щодо 9 членів Кабінету міністрів, мовиться у повідомленні на сайті відомства.

За даними НАЗК, йдеться про віце-прем’єра Павла Розенка, міністра оборони Степана Полторака, міністра соціальної політики Андрія Реви, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, міністра культури Євгена Нищука, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша та міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Агентство заявило за результатами перевірки, що задекларовані активи чиновників відповідають даним, отриманим з наявних джерел, і порушень не виявлено.

Як повідомляється, під час здійснення повної перевірки декларацій НАЗК використовувало інформацію, отриману з Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції, Державного суднового реєстру України та Суднової книги, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру цивільних повітряних суден України, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, державних реєстрів патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг тощо,інформацію, отриману на запити від державних органів, юридичних осіб публічного та приватного права, а також інформацію, викладену в поясненнях суб’єктів декларування та доданих до них документах.