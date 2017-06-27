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27 Червень 2017, Київ 13:34
Новини | Політика

ЦПК: 5 чиновників покарали у НАЗК за конфлікт інтересів за неповний рік

Голова НАЗК Наталія Корчак

За останні 10 місяців Національне агентство України із запобігання корупції провело 219 перевірок потенційного конфлікту інтересів. За їх результатами склали 36 протоколів про адміністративні правопорушення, а притягли до відповідальності п’ятьох осіб, йдеться у відповіді НАЗК на запит активістів Центру протидії корупції. Прізвищ цих осіб не називають.

Згідно з документом, підписаним керівником апарату НАЗК Ігорем Ткаченком, ще 10 протоколів зараз перебувають на розгляді суду.

Більшість із 219 перевірок була ініційована за заявами фізичних осіб та самим Нацагентством, 36 – у рамках повної перевірки декларацій держслужбовців.

При цьому, за інформацією Ткаченка, у Національному агентстві відсутній окремий порядок проведення перевірок запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, і правовими підставами для її проведення є Кодекс про адміністративні правопорушення.

Як заявляють активісти, неможливо встановити, хто конкретно у НАЗК ухвалює рішення про проведення перевірок на наявність конфлікту інтересів, в які терміни їх проводять і в який спосіб.

«Члени Національного агентства як уповноважені особи не ухвалюють рішень про проведення перевірок про щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів», – йдеться у відповіді НАЗК на запит Центру протидії корупції.

У ЦПК заявили, що на 12 своїх заяв про перевірку на наявність конфлікту інтересів і сумісництва, відправлених протягом 2016-2017 років до НАЗК, отримали «відписки».

Згідно з повідомленням на сайті НАЗК, агентство має Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. Його завданням є «забезпечення реалізації повноважень Національного агентства щодо моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції».

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