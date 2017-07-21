Ляшко заявляє, що суд закрив справу проти нього щодо сумісництва

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що Печерський суд Києва суд закрив справу проти нього щодо сумісництва депутатства з роботою головного редактора газети «Політика».

«Я довів, що не порушував закон. Справу проти мене за звинуваченням у сумісництві закрито. Вона розсипалася через відсутність доказів. Точніше, докази моєї невинуватості у НАЗК були з самого початку, але вони їх приховали, що є кримінальним злочином. Тому зараз вимагатиму притягти фальсифікаторів до відповідальності за цей кримінальний злочин», – написав Ляшко у Facebook.

Він додав, що порушення цієї справи мало на меті «дискредитувати» його.

Представник прокуратури заявила на суді, що не побачила доказів провини Ляшка, і виступила за закриття справи.

20 червня Національне агентство з питань запобігання корупції викликало Ляшка для пояснень щодо ймовірного сумісництва. У своїй декларації Ляшко вказав, що має близько 33% корпоративних прав на ЗАТ «Редакція газети “Політика», засноване у 90-х.