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21 Липень 2017, Київ 15:39
Новини | Політика

Ляшко заявляє, що суд закрив справу проти нього щодо сумісництва

Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що Печерський суд Києва суд закрив справу проти нього щодо сумісництва депутатства з роботою головного редактора газети «Політика».

«Я довів, що не порушував закон. Справу проти мене за звинуваченням у сумісництві закрито. Вона розсипалася через відсутність доказів. Точніше, докази моєї невинуватості у НАЗК були з самого початку, але вони їх приховали, що є кримінальним злочином. Тому зараз вимагатиму притягти фальсифікаторів до відповідальності за цей кримінальний злочин», – написав Ляшко у Facebook.

Він додав, що порушення цієї справи мало на меті «дискредитувати» його.

Представник прокуратури заявила на суді, що не побачила доказів провини Ляшка, і виступила за закриття справи.

20 червня Національне агентство з питань запобігання корупції викликало Ляшка для пояснень щодо ймовірного сумісництва. У своїй декларації Ляшко вказав, що має близько 33% корпоративних прав на ЗАТ «Редакція газети “Політика», засноване у 90-х.

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