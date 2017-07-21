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21 Липень 2017, Київ 18:39
Новини | Політика

НАЗК заявляє, що надала суду «всі докази» щодо сумісництва Ляшка

Олег Ляшко

Національне агентство України із запобігання корупції заявляє, що надало суду всі докази щодо сумісництва народного депутата, лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Водночас, як заявили в НАЗК, уповноважена особа Національного агентства, яка складала протокол про порушення з боку Ляшка, за законом, позбавлена можливості довести суду свою позицію і звернути увагу на зібрані у справі докази. «Таким чином результат розгляду протоколів Національного агентства залежить від якості участі прокурора у судовому засіданні… Представником Генеральної прокуратури, на жаль, не було підтримано протокол у суді й не акцентовано увагу суду на… важливих аспектах», – заявили в НАЗК.

В агентстві також відкинули звинувачення народного депутата в тому, що справа була сфальсифікована.

21 липня лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Печерський суд Києва суд закрив справу проти нього щодо сумісництва депутатства з роботою головного редактора газети «Політика». Ляшко також заявив, що вимагатиме «притягти фальсифікаторів (справи) до відповідальності».

Представник прокуратури заявила на суді, що не побачила доказі провини Ляшка і виступила за закриття справи.

20 червня Національне агентство з питань запобігання корупції викликало Ляшка для пояснень щодо ймовірного сумісництва. У своїй декларації Ляшко вказав, що має близько 33% корпоративних прав на ЗАТ «Редакція газети «Політика».

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