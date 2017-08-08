НАЗК внесло припис посадовцю «Укренерго» через сімейні стосунки його підлеглого

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис посадовцю компанії «Укренерго» через сімейні стосунки його підлеглого.

Як повідомляє прес-служба агентства, через наявність приватного інтересу, зумовленого сімейними стосунками, потенційний конфлікт інтересів вбачається у діях Олександра Кукурузяка, заступника начальника Держінспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Дніпровському регіоні держпідприємства «Укренерго».

Відповідно до висновків перевірки, чиновник, обіймаючи у період з 2006 року по 2017 рік керівні посади в інспекції Держенергонагляду у Дніпровському регіоні, систематично погоджував документи на переведення і призначення своїх двох синів і невістки.

У НАЗК зазначають, що припис про усунення порушень антикорупційного законодавства винесли директору відокремленого підрозділу Держінспекції з енергонагляду Олегу Шургаю.

Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає врегулювати потенційний конфлікт інтересів в діяльності чиновника.

Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.