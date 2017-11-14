В Адміністрації президента заявляють, що не мають інструментів впливу на НАЗК

В Адміністрації президента України заявляють, що не мають інструментів впливу на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як ідеться у відповіді АП на запит Радіо Свобода, сьогоднішні заяви Ганни Соломатіної, «очевидно, слід розглядати в площині її робочих і особистих стосунків з керівництвом НАЗК».

Крім того, в Адміністрації президента відкинули звинувачення у причетності до фальсифікації перевірки електронних декларацій.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила керівництво агентства у фальсифікації перевірок е-декларацій чиновників і підконтрольності владі.

«НАЗК – не є самостійним органом, а повністю контрольований владою. Мене особисто з двома колегами викликали до Адміністрації президента так званий куратор за НАЗК у вересні цього року і пропонував, щоб усі проекти рішень НАЗК спочатку розглядалися в АП, а потім уже на засіданнях НАЗК. Я відмовилась від таких пропозицій», – сказала Соломатіна, не назвавши прізвище людини, до якої її викликали.

У НАЗК заяву Соломатіної назвали поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства», а також анонсували звернення до суду через заяви екс-співробітниці.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК, розслідування розпочате 10 листопада.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого