Transparency International закликає уряд відсторонити голову НАЗК Корчак на час розслідування

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International Україна закликає Кабмін відсторонити від виконання обов’язків на час проведення розслідування голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталю Корчак.

«Transparency International Україна закликає Кабмін відсторонити від виконання обов’язків на час проведення розслідування про зловживання службовим становищем голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталю Корчак», – йдеться у заяві відомства.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК.

У НАЗК цих заяв наразі не коментували.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року.

Протягом останніх років для боротьби з корупцією в Україні створили три нові структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальну антикорупційну прокуратуру і Національне агентство із запобігання корупції.