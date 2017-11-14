Порошенко називає неприйнятною «інформаційну війну» між НАБУ і НАЗК – речник

Президент України засуджує «інформаційну війну» між Національним антикорупційним бюро і Національним агентством із запобігання корупції, заявляє речник голови держави Святослав Цеголко.

«Президент вважає категорично неприйнятною інформаційну війну між НАБУ і НАЗК, яка посилилася останніми днями і завдає шкоди суспільним інтересам», – написав речник Петра Порошенка у Twitter.

Він також поширив відповідь Адміністрації президента на інформаційний запит агентства «Інтерфакс-Україна» щодо обвинувачень однієї зі співробітниць НАЗК Ганни Соломатіної. 14 листопада Соломатіна заявила, що НАЗК перебуває під впливом Адміністрації президента і що в агентстві фальсифікують перевірки електронних декларацій чиновників.

В АП заявляють, що у них немає осіб, причетних до фальсифікації перевірки електронних декларацій, і немає інструментів впливу на Національне агентство з питань запобігання корупції. «Відповідні заяви Ганни Соломатіної, очевидно, слід розглядати в площині її робочих й особистих стосунків із керівництвом НАЗК», – йдеться у відповіді Адміністрації президента.

Радіо Свобода також направляло запит до АП, але відповіді досі не отримало.

У НАЗК звинувачення Соломатіної, яка також заявила, що подала у відставку, наразі не коментували.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Вона також розповіла, що НАЗК не є самостійним органом, а контролюється владою. За словами Соломатіної, її з двома колегами викликали до Адміністрації президента на зустріч із так званим «куратором НАЗК». Прізвища цієї людини вона не назвала.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року.

Протягом останніх років для боротьби з корупцією в Україні створили три нові структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальну антикорупційну прокуратуру і Національне агентство із запобігання корупції.