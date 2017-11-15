НАЗК направило до суду два адмінпротоколи щодо депутата Горбунова

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду два протоколи про адміністративні правопорушення з боку народного депутата з фракції «Народний фронт» Олександра Горбунова.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, протоколи складено за несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, які виникли внаслідок придбання народним депутатом автомобіля на суму 2,6 мільйона гривень, а також отримання доходу від продажу ним іншого автомобіля на суму 1,5 мільйона гривень.

Горбунов наразі це повідомлення не коментував.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року.