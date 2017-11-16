Порошенко також несе відповідальність за проблеми з перевірками е-декларацій – Ган

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган вважає, що президент України Петро Порошенко також несе відповідальність за проблеми з перевірками електронних декларацій. Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу «UA:Перший».

«Проблема перевірки електронних декларацій чітко пов’язана з недоукомплектуваністю штату відповідального органу (НАЗК. – Ред.), а також із браком необхідного обладнання, зокрема інформаційно-технічного обладнання, та персоналу, який вмітиме ним користуватись», – переконаний єврокомісар.

За його словами, відповідальність за це несуть як відповідні міністерства, так і президент як глава держави.

«Якщо він (президент України Петро Порошенко – ред.) як ключова особа прямо відстоюватиме таку боротьбу, це також може стати вирішальним фактором на користь змін», – додав Ган.

Напередодні колишній керівник одного з департаментів НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що керівництво агентства у фальсифікації перевірок е-декларацій чиновників і підконтрольності владі. В Адміністрації президента звинувачення Соломатіної відкинули і заявили, що не мають інструментів впливу на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року. І восени, і весною цього року виникали проблеми у роботі реєстру.