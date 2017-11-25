Ініціатива «Першого грудня» стурбована «війною між правоохоронними органами»

Учасники ініціативи «Першого грудня» висловили стурбованість через «війну між правоохоронними органами».

«Ми стали свідками абсурдного загострення війни, учасниками якої є Генпрокуратура, МВС, НАБУ, САП, НАЗК, СБУ. І це в той час, як у країні різко загострилася проблема боротьби зі злочинністю, почастішали рецидиви тероризму, а боротьба з корупцією переважно імітується….проте замість належного виконання ними професійних обов’язків бачимо те, що мало місце й у попередні роки: одні державні структури використовуються для залякування і переслідування інших державних структур, для задоволення політичних амбіцій, прикриття корупційних діянь і зведення особистих рахунків», – йдеться у зверненні ініціативи, оприлюдненій 24 листопада.

Учасники ініціативи вважають, що війна між правоохоронними органами та використання таких органів у політичній боротьбі «неминуче обертається компрометацією і ослабленням держави».

Раніше ЗМІ повідомляли, що ГПУ розпочало 16 листопада кримінальне провадження за зверненням народного депутата з фракції «Народний фронт» Олени Масоріної та заявою Ірини Німець (дружина колишнього військового прокурора Костянтина Кулика, стосовно якого у грудні 2015 року НАБУ відкрило провадження) за фактами можливого розголошення директором НАБУ Артемом Ситником, що становлять державну таємницю.

Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко уточнив, що у ГПУ немає кримінального провадження стосовно Артема Ситника, а зареєстроване провадження за фактом ймовірного розголошення «таємних документів».

15 листопада народний депутат з фракції «Народний фронт», член колегії МВС Антон Геращенко на засіданні комітету Верховної Ради з протидії корупції заявив про аудіозапис, який може свідчити про можливий злочин з боку Ситника.

Водночас директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник відкидає звинувачення у порушенні законодавства під час цього спілкування з журналістами.

Крім того, у листопаді НАЗК надало до суду протокол стосовно директора НАБУ Артема Ситника, у діях якого НАЗК вбачає адміністративне порушення. у НАБУ повідомляли, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК, згодом стало відомо, що цю справу передали у СБУ.

Артем Ситник вважає, що нині, на його думку, триває цілеспрямована дискредитація усіх новостворених антикорупційних органів.

Ініціативна група «Першого грудня» створена у 20-ту річницю референдуму про Незалежність України для формування, серед іншого, ідей з розвитку та реформування країни. До групи входять чільні представники національної інтелігенції, серед яких В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович, Володимир Панченко, Мирослав Попович, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський.