Радіо Свобода Daily: чому розпочалась війна між Луценком і НАБУ?

У Білорусі затримали українського журналіста

У Мінську арештували українського журналіста Павла Шаройка. Це сталося 25 жовтня, однак публічно стало відомо лише 17 листопада від дружини Павла – Олени. За інформацією родини і колег, журналіста звинувачують у «шпигунстві». Павло Шаройко працював у Мінську спочатку власним кореспондентом інформаційного агентства УНІАН, а пізніше – «Українського радіо». Як затримання журналіста вплине на відносини Києва і Мінська та мінський процес, читайте в матеріалі.

Війни антикорупціонерів

Проти генпрокурора України Юрія Луценка – нове провадження. НАБУ взялось розслідувати, чи законним було придбання його сином двох паркомісць і чому очільник ГПУ не вказав цієї покупки в декларації. Сам генпрокурор вважає провадження відповіддю НАБУ: Генеральна прокуратура розслідує, чи розголосило бюро під керівництвом Артема Ситника державну таємницю. Чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК, читайте за лінком.

(Само)конкурс на високі держпосади

Цього тижня Верховна Рада пішла на серйозний крок – скасувала необхідність проводити конкурси при обранні голів областей та районів. Тобто, частково скасувала реформу. На решту ж державних посад Комісії з питань вищого корпусу держслужби продовжує проводити конкурси. Дійшло до того, що на них почали перемагати... самі члени комісії.

Журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») кілька місяців поспіль спостерігали за засіданнями і виявили, що відразу два члени цієї комісії отримали перемогу на високі державні посади завдяки голосуванню своїх колег з цієї ж комісії. Це Артем Янчук, який став держсекретарем МОЗу, та Володимир Купрій, який переміг на посаді першого заступника голови Нацагентства з питань держслужби. Про нову тенденцію в роботі комісії – у матеріалі Сергія Андрушка «Самоконкурс»:

Керівництво Міністерства охорони здоров’я України після сюжету звернулося до НАЗК та Нацагентства з питань держслужби за роз’ясненням щодо процедури конкурсу на посаду держсекретаря міністерства.

А тепер коротко про те, що:

Луценко забрав у НАБУ справу щодо керівництва НАЗК і передав в СБУ, повідомив депутат Найєм

Угруповання «ЛНР» показало камери, де утримує українських військових

Бобринецькі ковбої – війна за землю

І на завершення – пропонуємо подивитися фільм «Бобринецькі ковбої» із документального циклу #ВУКРАЇНІ. Кіровоградські фермери взяли в руки зброю, щоб захиститися від рейдерів. Тепер таких «ковбоїв» понад тисяча. Озброєний самозахист почався з маленького містечка Бобринець. До чого готуються фермери, як на це все реагують ті, кого вони називають рейдерами, і влада?

Разом можна подолати все! Не чекайте сторонньої допомоги, дійте!

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