Члени комісії, яка проводить конкурси на високі державні посади, почали обирати самі себе – «Схеми»

Члени Комісії з питань вищого корпусу держслужби Артем Янчук та Володимир Купрій набрали найвищі бали на конкурсах, які проводила ця ж комісія, і в результаті обійняли посади держсекретаря МОЗ та першого заступника голови Нацагентства з питань державної служби відповідно. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Як дослідили журналісти, жоден з двох кандидатів офіційної заяви про тимчасове складання своїх повноважень на період участі в конкурсі не писав. Також це не зафіксовано у протоколах.

«Кандидати хоча і не брали участі у засіданні комісії, формально, схоже, залишалися його членами до самого дня конкурсу. В одному з випадків комісія знала, чию письмову роботу розглядає, попри вимоги конкурсу до анонімності», – наголошують у розслідуванні журналісти.

На момент зйомок Артем Янчук очолював у Комісії з питань вищого корпусу держслужби комітет з відбору кандидатів, члени якого вивчають письмові завдання. У день, коли комітет розглядав питання щодо посади держсекретаря МОЗ, він був відсутній. Однак, за регламентом, саме голова комітету має формувати проект порядку денного, а інформацію щодо цього йому як члену комітету мали направити за дві доби до засідання.

У коментарі журналістам «Схем» Артем Янчук повідомив, що про призупинення своїх повноважень проінформував членів комісії усно: у день конкурсу та день проведення засідання комітету з відбору кандидатів. Однак у першому випадку він, згідно з протоколом, не робив жодних заяв з цього приводу, а у другому, відповідно до документів , був відсутнім.

Окрім того, під час оголошення фіналістів одного з етапів конкурсу на посаду держсекретаря МОЗ сталася плутанина: спершу оголосили прізвище одного кандидата під переможним номером 5, а згодом іншого. Яким і виявився Артем Янчук. У комісії назвали це «технічною помилкою» і не стали проводити службового розслідування.

Натомість до кандидатури Артема Янчука була низка зауважень у спостерігачів з громадських організацій. Зокрема, в представника «Асоціації Медиків Революції гідності» та члена громадської ради при МОЗ. Однак застереження, висловлені спостерігачами, не вплинули на рішення членів комісії.

Володимир Купрій – ще один член Комісії з питань вищого корпусу держслужби, який виграв проведений нею ж конкурс. Він став першим заступником голови Нацагентства з питань державної служби. При цьому, був єдиним учасником відбору.

У коментарі журналістам «Схем» Купрій зазначив, що про призупинення своїх повноважень проінформував комісію у день конкурсу. При цьому у протоколі за той день він зазначений і як член комісії, і як кандидат на державну посаду.

Комісія з питань вищого корпусу держслужби була створена в рамках реформи у 2016 році. За словами експерта платформи «Реанімаційний пакет реформ» Миколи Виговського, це повинно було «відкрити доступ якісним спеціалістам до посад державної служби і завершити еру корупційних призначень».

На початку листопада 2017 року Верховна Рада схвалила, а президент підписав внесення змін до законодавства щодо державної служби. Документ, зокрема, передбачає скасування конкурсів на посади голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників.

Торік «Схеми» показали, як на посаду очільника Миколаївської області тут визнали переможцем Олексія Савченка, який зробив десятки помилок у своїй письмовій роботі та усього за шість хвилин склав тест на 40 запитань. Згодом, комісія назвала це «технічним збоєм», а президент підписав указ про його призначення.