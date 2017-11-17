Конкурси на посади державної служби найвищої категорії «А» проводять без належних заходів анонімності: конверти з роботами учасників не опломбовують, а просто заклеюють, як звичайні листи. Таке, зокрема, відбувалося під час проведення конкурсу на посаду держсекретаря МОЗ, що зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Говорити про те, що перевірка цих практичних завдань була анонімна, підстав немає. Будь-який звичайний конверт можна розкрити без пошкоджень, замінити вміст, чи хоча б із ним ознайомитися і заклеїти назад», – так прокоментував цей випадок президент Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» Сергій Мудрук.

Він також продемонстрував знімальній групі приклад належного опломбування – сейф-пакет зі спеціальною наклейкою, який зазвичай використовують на подібних конкурсах. За словами Мудрука, при спробі відірвати наліпку, вона одразу змінює колір і на ній з’являється кодове слово.

У порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби вимоги опломбовувати роботи учасників відсутні. Документ ухвалений Кабміном і підписаний прем’єр-міністром.

«Схеми» надіслали два листа з проханням прокоментувати відсутність такого положення прем’єр-міністру та міністру Кабінету міністрів, але вони переадресували запити журналістів до Національного агентства з питань державної служби. У свою чергу, там проблеми у відсутності опломбування не побачили.

У розслідуванні «Самоконкурс» журналісти «Схем» також зафіксували, що під час конкурсу на посаду першого заступника Нацагентства з питань держслужби головуючий на комісії Родіон Колишко, попри вимогу до анонімності письмових робіт, інформував кандидата на посаду Володимира Купрія про те, що комісії відомо, чия це робота.

Володимир Купрій був єдиним учасником цього конкурсу і до цього працював як член цієї ж комісії.

Реформа державної служби передбачала, що посадовців найвищої категорії буде обирати спеціальна комісія на конкурсній основі. Раніше їх просто призначали – Кабмін, президент або парламент.

«Мета дуже проста – відкрити доступ якісним спеціалістам до посад державної служби і завершити еру корупційних призначень», – пояснював тоді мету проведення таких конкурсів експерт платформи «Реанімаційний пакет реформ» Микола Виговський.

На початку листопада 2017 року Верховна Рада схвалила, а президент підписав внесення змін до законодавства щодо державної служби. Документ, зокрема, передбачає скасування конкурсів на посади голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників.

Торік «Схеми» показали, як на посаду очільника Миколаївської області тут визнали переможцем Олексія Савченка, який зробив десятки помилок у своїй письмовій роботі та усього за шість хвилин склав тест на 40 запитань. Згодом комісія назвала це «технічним збоєм», а президент підписав указ про його призначення.