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17 Листопад 2017, Київ 18:20
Новини | Політика

МОЗ після розслідування «Схем» просить вивчити обставини призначення держсекретаря міністерства

Артем Янчук, переможець конкурсу на посаду держсекретаря МОЗ

Керівництво Міністерства охорони здоров’я України після сюжету програми «Схеми» звернулося до Нацагентства з питань запобігання корупції та Нацагентства з питань держслужби за роз’ясненням щодо процедури конкурсу на посаду держсекретаря міністерства. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті відомства. Ще 11 жовтня призначити на цю посаду Артема Янчука рекомендувала комісія з питань вищого корпусу державної служби.

«Посада державного секретаря є стратегічно важливою і ключовою для ефективного функціонування МОЗУ та впровадження дуже непростої медичної реформи…. Ми не можемо допустити, щоб відбір на ключові для системних змін посади відбувався в інтересах чи під контролем вузького кола людей, які упереджено проводять конкурс», – йдеться у заяві.

Окремо у відомстві пообіцяли проаналізувати перебіг конкурсу на посаду державного секретаря МОЗу. У міністерстві також зазначили, що звернулися до прем’єр-міністра з питанням щодо удосконалення процедури проведення конкурсу.

«Ми також звернулися до прем’єр-міністра України розпочати широкий діалог щодо удосконалення процедури відбору осіб на державну службу будь-яких категорій із залученням представників експертного середовища та громадських організацій, а також звернулися до голови Представництва ЄС в Україні з проханням активно долучитися до цього процесу. Ми повинні отримати механізми й правила, які зможуть мінімізувати вірогідність повторення подібних ситуацій», – йдеться в оприлюдненій заяві.

Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») оприлюднила розслідування «Самоконкурс», в якому йшлося, зокрема, про те, що член комісії з питань вищого корпусу державної служби Артем Янчук брав участь у конкурсі на посаду держсекретаря МОЗ, яку проводила ця ж комісія, проте офіційної заяви про тимчасове складання своїх повноважень на період участі в конкурсі не писав. Також це не зафіксовано у протоколах.

На момент зйомок Артем Янчук очолював у Комісії з питань вищого корпусу держслужби комітет з відбору кандидатів, члени якого вивчають письмові завдання. У день, коли комітет розглядав питання щодо посади держсекретаря МОЗ, він був відсутній. Однак, за регламентом, саме голова комітету має формувати проект порядку денного, а інформацію щодо цього йому як члену комітету мали направити за дві доби до засідання.

У коментарі журналістам «Схем» Артем Янчук повідомив, що про призупинення своїх повноважень проінформував членів комісії усно: у день конкурсу та день проведення засідання комітету з відбору кандидатів. Однак у першому випадку він, згідно з протоколом, не робив жодних заяв з цього приводу, а у другому, відповідно до документів , був відсутнім.

У день, коли комітет розглядав питання щодо посади держсекретаря МОЗ, Артем Янчук був відсутній
У день, коли комітет розглядав питання щодо посади держсекретаря МОЗ, Артем Янчук був відсутній

Окрім того, під час оголошення фіналістів одного з етапів конкурсу на посаду держсекретаря МОЗ сталася плутанина: спершу оголосили прізвище одного кандидата під переможним номером 5, а згодом іншого. Яким і виявився Артем Янчук. У комісії назвали це «технічною помилкою» і не стали проводити службового розслідування.

Натомість до кандидатури Артема Янчука була низка зауважень у спостерігачів з громадських організацій. Зокрема, в представника «Асоціації Медиків Революції гідності» та члена громадської ради при МОЗ. Однак застереження, висловлені спостерігачами, не вплинули на рішення членів комісії.

11 жовтня Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала призначити Артема Янчука державним секретарем Міністерства охорони здоров’я після проведення конкурсу. 8 листопада Кабінет міністрів призначив його держсекретарем МОЗ, який приступив до виконання своїх обов’язків 14 листопада.

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