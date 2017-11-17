МОЗ після розслідування «Схем» просить вивчити обставини призначення держсекретаря міністерства

Керівництво Міністерства охорони здоров’я України після сюжету програми «Схеми» звернулося до Нацагентства з питань запобігання корупції та Нацагентства з питань держслужби за роз’ясненням щодо процедури конкурсу на посаду держсекретаря міністерства. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті відомства. Ще 11 жовтня призначити на цю посаду Артема Янчука рекомендувала комісія з питань вищого корпусу державної служби.

«Посада державного секретаря є стратегічно важливою і ключовою для ефективного функціонування МОЗУ та впровадження дуже непростої медичної реформи…. Ми не можемо допустити, щоб відбір на ключові для системних змін посади відбувався в інтересах чи під контролем вузького кола людей, які упереджено проводять конкурс», – йдеться у заяві.

Окремо у відомстві пообіцяли проаналізувати перебіг конкурсу на посаду державного секретаря МОЗу. У міністерстві також зазначили, що звернулися до прем’єр-міністра з питанням щодо удосконалення процедури проведення конкурсу.

«Ми також звернулися до прем’єр-міністра України розпочати широкий діалог щодо удосконалення процедури відбору осіб на державну службу будь-яких категорій із залученням представників експертного середовища та громадських організацій, а також звернулися до голови Представництва ЄС в Україні з проханням активно долучитися до цього процесу. Ми повинні отримати механізми й правила, які зможуть мінімізувати вірогідність повторення подібних ситуацій», – йдеться в оприлюдненій заяві.

Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») оприлюднила розслідування «Самоконкурс», в якому йшлося, зокрема, про те, що член комісії з питань вищого корпусу державної служби Артем Янчук брав участь у конкурсі на посаду держсекретаря МОЗ, яку проводила ця ж комісія, проте офіційної заяви про тимчасове складання своїх повноважень на період участі в конкурсі не писав. Також це не зафіксовано у протоколах.

На момент зйомок Артем Янчук очолював у Комісії з питань вищого корпусу держслужби комітет з відбору кандидатів, члени якого вивчають письмові завдання. У день, коли комітет розглядав питання щодо посади держсекретаря МОЗ, він був відсутній. Однак, за регламентом, саме голова комітету має формувати проект порядку денного, а інформацію щодо цього йому як члену комітету мали направити за дві доби до засідання.

У коментарі журналістам «Схем» Артем Янчук повідомив, що про призупинення своїх повноважень проінформував членів комісії усно: у день конкурсу та день проведення засідання комітету з відбору кандидатів. Однак у першому випадку він, згідно з протоколом, не робив жодних заяв з цього приводу, а у другому, відповідно до документів , був відсутнім.

Окрім того, під час оголошення фіналістів одного з етапів конкурсу на посаду держсекретаря МОЗ сталася плутанина: спершу оголосили прізвище одного кандидата під переможним номером 5, а згодом іншого. Яким і виявився Артем Янчук. У комісії назвали це «технічною помилкою» і не стали проводити службового розслідування.

Натомість до кандидатури Артема Янчука була низка зауважень у спостерігачів з громадських організацій. Зокрема, в представника «Асоціації Медиків Революції гідності» та члена громадської ради при МОЗ. Однак застереження, висловлені спостерігачами, не вплинули на рішення членів комісії.

11 жовтня Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала призначити Артема Янчука державним секретарем Міністерства охорони здоров’я після проведення конкурсу. 8 листопада Кабінет міністрів призначив його держсекретарем МОЗ, який приступив до виконання своїх обов’язків 14 листопада.