Французький репер OrelSan випустив кліп на пісню про Україну

Відомий французький репер OrelSan презентував відзнятий у Києві відеокліп Tout va bien («Все гаразд»). Кліп зібрав понад два мільйони переглядів за два дні.

Головний герой кліпу – хлопчик, який ходить містом разом з виконавцем пісні. Наприкінці кліпу він говорить українською: «Ніколи не вір тому, що написано». У словах пісні також ідеться: «Якщо люди стріляють один в одного, то в кулях є вакцини. А якщо будівлі вибухнуть, то стануть зірками».

У кліпі також з’являються військові, які перетворюються на конфеті, та автівка поліції, якою керує хлопчик – один із головних героїв кліпу.

Раніше, у вересні, репер також випустив кліп, повністю відзнятий на недобудованому Подільському мосту в Києві. Він набрав 31 мільйон переглядів.

​