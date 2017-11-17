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17 Листопад 2017, Київ 19:52
Суспільство

Французький репер OrelSan випустив кліп на пісню про Україну

Скрін з кліпу «Tout va bien», OrelSan

Відомий французький репер OrelSan презентував відзнятий у Києві відеокліп Tout va bien («Все гаразд»). Кліп зібрав понад два мільйони переглядів за два дні.

Головний герой кліпу – хлопчик, який ходить містом разом з виконавцем пісні. Наприкінці кліпу він говорить українською: «Ніколи не вір тому, що написано». У словах пісні також ідеться: «Якщо люди стріляють один в одного, то в кулях є вакцини. А якщо будівлі вибухнуть, то стануть зірками».

У кліпі також з’являються військові, які перетворюються на конфеті, та автівка поліції, якою керує хлопчик – один із головних героїв кліпу.

Скрін з кліпу «Tout va bien», OrelSan
Скрін з кліпу «Tout va bien», OrelSan

Раніше, у вересні, репер також випустив кліп, повністю відзнятий на недобудованому Подільському мосту в Києві. Він набрав 31 мільйон переглядів.

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