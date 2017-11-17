«Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК

Проти генпрокурора України Юрія Луценка – нове провадження. НАБУ взялось розслідувати, чи законним було придбання його сином двох паркомісць і чому очільник ГПУ не вказав цієї покупки в декларації. Сам генпрокурор вважає провадження відповіддю НАБУ: Генеральна прокуратура розслідує, чи розголосило бюро під керівництвом Артема Ситника державну таємницю.

Донедавна правоохоронні й антикорупційні органи відкидали звинувачення у тому, що між ними є протистояння. Проте приховувати це змагання ставало дедалі складніше.

13 листопада у НАЗК заявили, що хочуть оштрафувати голову НАБУ Артема Ситника. Наступного дня НАБУ повідомило, що розслідує справу можливого підкупу у відомстві Наталії Корчак.

Далі 16 листопада ГПУ порушує провадження проти очільника НАБУ Артема Ситника за підозрою в розголошенні державної таємниці – йдеться про засекречені телефонні розмови й листування цивільної дружини військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика.

І вже після цього стає відомо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП ведуть провадження проти генерального прокурора Юрія Луценка. Його відкрили 30 жовтня за рішенням Солом’янського суду. Генпрокурора підозрюють у незаконному збагаченні.

«Наразі досудове розслідування триває, про підозру нікому не повідомлялось», – повідомили у прес-службі НАБУ.

Провадження відкрили за заявою Рената Кузьміна, екс-заступника генерального прокурора часів Віктора Януковича, який оголошений у розшук. Він сам написав про це у Facebook.

«Публікую офіційний лист НАБУ з цього приводу і нагадую, що це вже п'яте кримінальне провадження, порушене проти нинішнього генпрокурора за моїми заявами», – написав Кузьмін.

«Власник золотої лопати» написав на мене заяву – Луценко

У відповідь на це генпрокурор заявив, що «спокійно ставиться», коли антикорупційні та правоохоронні органи відкривають провадження, у тому числі, проти керівників відомств.

«Я не здивований, що власник золотої лопати, який звинувачується Генпрокураторою у розкраданні 1,2 мільйона гривень і переховується в Росії, написав на мене заяву», – сказав Луценко, маючи на увазі реальну лопату з золота, яку силовики знайшли під час обшуків у будинку батька Кузьміна.

Луценко розповів, що Кузьмін звернувся до НАБУ, аби те розслідувало, чому генпрокурор та його дружина не вказали в деклараціях два паркомісця, які придбав їхній син.

Проте це нелогічно, адже Олександру Луценку вже 28 рік, він одружений і живе окремо, каже очільник ГПУ.

«Чому про це заявляє прес-служба ГПУ як велику новину? Я це залишаю під запитанням, проте не вважаю це надзвичайною подію», – каже Луценко.

І це провадження, вважає генпрокурор, з’явилось як відповідь НАБУ на справу ГПУ проти відомства Ситника щодо розголошення державної таємниці.

А після обіду 17 листопада стало відомо, що ГПУ додала ще одне провадження проти НАБУ: по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок.

Зрештою, Луценко визнав: відносини між цими двома органами переросли у «внутрішню війну», і вона руйнує правоохоронну систему.

«Всі ми, керівники правоохоронних структур, маємо бути під наглядом. Якщо є проблеми – будемо відповідати. Але це не може бути використання своїх супер-повноважень проти колег», – сказав Луценко.

У НАБУ та ГПУ є спільний противник – корупція та злочинність, і саме на цьому слід зосередитись, вважає він.

Щоби з’ясувати відносини між відомствами, два профільних парламентських комітети – антикорупційний та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – зберуться на «надзвичайне екстрене закрите засідання». Депутати заслухають там звіти НАБУ, САП, ГПУ та, якщо буде потреба, МВС, анонсував генпрокурор.

Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв здивувався, коли почув слова Юрія Луценка про спільне засідання.

«Вперше чую про таке засідання нашого комітету. Я думаю, що не завдання генерального прокурора вказувати народним депутатам, коли збиратися», – прокоментував Соболєв Радіо Свобода.

І додав, що антикорупційний комітет планував наступного тижня провести слухання щодо розслідування корупції всередині НАБУ, САП та НАЗК і запросити їх туди. Щоправда, ГПУ запрошувати не планували, додав Соболєв.

Треба, щоб правоохоронні органи об’єднувались – Баганець

«Як у дитячому садочку: ти мені у піску пасочку зламав, і я тобі зламаю. Але там мова йде не про дітей. А тут не просто про дорослих людей, а про керівників правоохоронних органів держави», – таку оцінку протистоянню між відомствами дав Олексій Баганець, екс-заступник генерального прокурора та адвокат Луценка у 2010-2014 роках.

І найбільше програють від цих змагань українське суспільство і держава, каже він.

Проте проблема ще і в недоліках законодавства, які провокують конфлікти між правоохоронними органами.

«Це паралелізм у розслідуванні, паралелізм в повноваженнях, відсутність єдиної системи правоохоронних органів. Особливо в умовах, коли криміногенна ситуація в державі погіршується, треба, щоб навпаки правоохоронні органи об’єднувались, щоб вони взаємодіяли і координувались», – каже Баганець.

Справа також у тому, що, відповідно до чинного КПК, який ухвалювався ще за часів Януковича, провадження повинні відкривати за кожною поданою заявою. І попередніх фільтрів не передбачено, каже Баганець. Як наслідок, увага правоохоронців розпилюється на мільйони проваджень: «Люди, які хочуть із кимось звести рахунки, скажімо, той же Кузьмін із Луценком: він пише заяву, навіть придумає щось там, немає підстав, а вона буде реєструватись, і по ній буде проводитись розслідування», – каже він.

НАБУ – проти інших органів?

Так чи інакше, а розбиратись із конфліктом у правоохоронній системі слід негайно, каже юрист, експерт «Реанімаційного пакету реформ» Злата Симоненко.

«І наразі просто залишити їх одне з одним воювати, юридично воювати, це призведе до того, що інші кримінальні провадження будуть або призупинені, або взагалі не матимуть результату», – каже юрист.

І керівну роль у цьому повинна мати саме ГПУ як процесуальний керівник решти органів, каже вона.

«Ще до цієї війни підключається НАЗК. І насправді НАБУ виступає не в найкращій ситуації, оскільки вони будуть проти всіх інших органів», – каже Симоненко.

Що ж стосується перспектив нового провадження, яке веде НАБУ проти Юрія Луценка, то однозначно сказати, чи мав генпрокурор декларувати куплені сином паркомісця, чи ні, складно. Розслідування з’ясовуватиме, коли Олександр Луценко їх придбав, за які гроші і чи проживав він тоді з родиною Луценків, каже юрист.