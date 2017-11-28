«Голос України» опублікував нову редакцію КПК з правкою Сотник-Сироїд

Офіційне видання Верховної Ради «Голос України» опублікувало нові редакції трьох процесуальних кодексів і врегулювання діяльності нового Верховного суду.

Закон був опублікований в газеті у вівторок, 28 листопада.

У документі, який серед іншого, вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу, є поправка, яка скасовує часове обмеження у два роки на розслідування Генпрокуратурою корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення НАБУ, але підслідних бюро.

Журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомляли, що у фінальному тексті закону є так звана «правка №176» народних депутатів від «Самопомочі» Оксани Сироїд і Олени Сотник, відображена в документі, завізованому Адміністрацією президента.

Раніше голова правління «Центру протидії корупції», експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Віталій Шабунін повідомив про можливу фальсифікацію тексту нової редакції КПК. Проте голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив журналістам «Схем», що в фінальній редакції ця поправка врахована і залишається. Він підтвердив, що в Адміністрацію президента на підпис Петра Порошенка закон був відправлений саме в такій фінальній редакції.

У НАБУ заявляють, що передача значної кількості справ Генпрокуратури в провадження близько 200 детективів НАБУ гальмуватиме хід розслідувань, і попереджають, що за таких обставин, у першу чергу можуть постраждати інтереси потерпілих та інтереси держави.

20 листопада закінчилися повноваження слідчих органів прокуратури зі здійснення досудового розслідування в кримінальних провадженнях, які належать до підслідності НАБУ і зареєстровані до грудня 2015 року. За попередніми підрахунками, зауважують у бюро, йдеться про декілька тисяч справ. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.