Закон зі змінами до КПК могли «поправити» в Адміністрації президента – Сироїд

Народний депутат від фракції «Самопоміч», віце-спікер Оксана Сироїд вважає «узурпацією законодавчої влади» зникнення правки №176 з тексту проголосованого у Верховній Раді закону N6232, який Адміністрація президента розсилала іншим органам для фінальних консультацій перед підписом президента. Ця правка скасовує часове обмеження у два роки на розслідування Генеральною прокуратурою корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення НАБУ. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Народний депутат наголосила, що правка №176, яку вона вносила до законопроекту разом із депутатом від «Самопомочі» Оленою Сотник, була у фінальній редакції, проголосованій у парламенті.

«Якщо голова комітету запевняє, що на підпис голові Верховної Ради був поданий текст з поправкою, я не маю підстав думати, що це могло статися на етапі підпису голови Верховної Ради. Я можу припустити, що це могло статися на етапі підготовки до підпису президента…Чи це була вказівка президента, чи це була вказівка когось з Адміністрації президента, я не знаю. Але справді йдеться про узурпацію законодавчої влади парламенту», – заявила Сироїд.

Також автор поправки додала, що відсутність у фінальному варіанті цієї зміни до КПК може бути способом дискредитації Національного антикорупційного бюро.

«Мета – це, власне, дискредитувати НАБУ як таке. Тому що, передавши ці безперспективні провадження до НАБУ, можна сказати, що от вони не здатні нічого зробити. Всі це добре зрозуміли тому, власне, ця поправка всього в декілька слів стосувалася того, щоби не передавати ті відкриті провадження до НАБУ, а щоб ГПУ вимушена була їх завершити як це було передбачено раніше…Я не погоджуюся як депутат, я буду на це реагувати. Зокрема, і політичними інструментами, і юридичними», – додала Сироїд.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив журналістам «Схем», що у фінальній редакції ця поправка врахована і залишається. Він підтвердив, що в Адміністрацію президента на підпис Петра Порошенка закон був відправлений саме в такій фінальній редакції.

«У тексті закону про внесення змін до кодексів №6232, який був поданий головним комітетом на підпис голові Верховної Ради України і підписаний 30 жовтня 2017 року і направлений на підпис президентові України врахована поправка №176 народних депутатів Сотник і Сироїд – відповідно до того, як визначився парламент. У даний момент оригінал закону перебуває на підписі у президента України», – запевнив спікер парламенту.

Про можливий сфальсифікований текст нової редакції КПК спершу повідомив голова правління «Центру протидії корупції», експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Віталій Шабунін.

За словами Шабуніна, після того, як закон підписав спікер Андрій Парубій, 30 жовтня документ направили президентові на підпис. У цей же день Адміністрація президента надіслала секретаріату уряду текст закону для збору коментарів і пропозицій від інших органів влади, але з’ясувалось, що на цьому етапі закон був розісланий вже без правки Сироїд-Сотник, заявляє Шабунін.

У відповіді на запит від «Центру протидії корупції» секретаріат надіслав цей пакет документів, і, зокрема, цієї поправки вже не виявилося. Не було її й у відповіді Мінфіну, який також отримав від Кабміну тексти змін до кодексів. Кабмін же повідомив на запит ЦПК, що текст у такій редакції отримав від Адміністрації президента.

«Як автор правки, я вже порушувала це питання з трибуни Верховної Ради. Але не отримала жодної реакції ані з боку спікера парламенту, ані з боку Адміністрації президента. Тим часом, генеральний прокурор вже заявив про передачу всіх справ по колишніх посадовцях у НАБУ, навіть до публікації фінального тексту закону. Це свідчить лише про змову верхівки країни», – написала у Facebook одна із авторів поправки Олена Сотник.

Також депутат вимагає опублікувати повний пакет документів, який апарат Верховної Ради надіслав в Адміністрацію президента на підпис главі держави: не тільки текст Кримінального процесуального кодексу, а й тексти всіх інших кодексів.

«Реанімаційний пакет реформ» закликав провести «внутрішнє розслідування ситуації і притягти винних до відповідальності», про що йдеться у заяві громадської організації.

«Схеми» надіслали запит до Верховної Ради й Адміністрації президента з проханням надати можливість ознайомитися з фінальною версію закону. А також листом окремо уточнити в АП, чи відповідає текст закону з поправками до КПК, отриманому від парламенту на підпис Петра Порошенка, тексту документу, розісланого Кабміном органам влади.

10 липня Комітет з питань правової політики і правосуддя під керівництвом Руслана Князевича врахував поправку №176 до розділу IV законопроекту №6232, яка визначила, що Генеральна прокуратура України мала би самостійно завершити розслідування корупційних злочинів колишніх топ-посадовців, які за підслідністю належать до компетенції НАБУ, але були розпочаті до запуску Бюро.

3 жовтня Верховна Рада у 227 голосів ухвалила цей закон. У тому числі, з поправкою авторства Сотник-Сироїд, про що свідчить стенограма засідань парламенту та документи комітету.