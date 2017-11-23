У підписаному президентом законі про зміни до КПК є правка Сотник-Сироїд – «Схеми»

У законі N6232, який вносить зміни до Кримінального процесуального й інших кодексів і який 22 листопада підписав президент України Петро Порошенко, залишається поправка, яка скасовує часове обмеження у два роки на розслідування Генпрокуратурою корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення НАБУ. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Правка №176 визначає, що Генпрокуратура сама має закінчити всі раніше розпочаті нею справи проти корупціонерів часів президентства Віктора Януковича, а не передавати їх до НАБУ.

Журналісти програми мали змогу ознайомитись з копією фінального тексту закону, підписаного президентом, який досі не опублікували. Журналісти стверджують, що так звана «правка №176» народних депутатів від «Самопомочі» Оксани Сироїд і Олени Сотник відображена у документі, завізованому Адміністрацією президента.

Раніше голова правління «Центру протидії корупції», експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Віталій Шабунін повідомив про можливу фальсифікацію тексту нової редакції КПК. За словами Шабуніна, після того, як закон підписав спікер Андрій Парубій, 30 жовтня документ направили президентові на підпис. У цей же день Адміністрація президента надіслала секретаріату уряду текст закону для збору коментарів і пропозицій від інших органів влади, але з’ясувалось, що на цьому етапі закон був розісланий вже без правки Сироїд-Сотник, заявив тоді Шабунін.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив журналістам «Схем», що у фінальній редакції ця поправка врахована і залишається. Він підтвердив, що в Адміністрацію президента на підпис Петра Порошенка закон був відправлений саме в такій фінальній редакції.

У НАБУ заявляють, що передача значної кількості справ Генпрокуратури в провадження близько 200 детективів НАБУ гальмуватиме хід розслідувань, і попереджають, що за таких обставин, у першу чергу, можуть постраждати інтереси потерпілих та інтереси держави.

20 листопада закінчилися повноваження слідчих органів прокуратури зі здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які відносяться до підслідності НАБУ і зареєстровані до грудня 2015 року. За попередніми підрахунками, зауважують в бюро, йдеться про декілька тисяч справ. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.