Парубій: у фінальній редакції КПК, відданій на підпис президенту, є поправка Сотник-Сироїд

У фінальній редакції проголосованого 3 жовтня закону N6232, що вносить зміни до Кримінального процесуального й інших кодексів, врахована і залишається поправка, яка скасовує часове обмеження у два роки на розслідування Генеральною прокуратурою корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення НАБУ. Про це у коментарі журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«У тексті закону про внесення змін до кодексів №6232, який був поданий головним комітетом на підпис голові Верховної Ради України і підписаний 30 жовтня 2017 року і направлений на підпис президентові України врахована поправка №176 народних депутатів Сотник і Сироїд – відповідно до того, як визначився парламент. У даний момент оригінал закону перебуває на підписі у президента України», – запевнив спікер парламенту.

За словами Парубія, «усі сторінки тексту закону оцифровані, Адміністрація президента тепер є розпорядником документа».

Про можливий сфальсифікований текст нової редакції КПК спершу повідомив голова правління «Центру протидії корупції», експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Віталій Шабунін.

За словами Шабуніна, після того, як закон підписав спікер Андрій Парубій, 30 жовтня документ направили президентові на підпис. У цей же день Адміністрація президента надіслала секретаріату уряду текст закону для збору коментарів і пропозицій від інших органів влади, але з’ясувалось, що на цьому етапі закон був розісланий вже без правки Сироїд-Сотник, заявляє Шабунін.

У відповіді на запит від «Центру протидії корупції» секретаріат надіслав цей пакет документів, і, зокрема, цієї поправки вже не виявилося. Не було її й у відповіді Мінфіну, який також отримав від Кабміну тексти змін до кодексів. Кабмін же повідомив на запит ЦПК, що текст у такій редакції отримав від Адміністрації президента.

«Як автор правки, я вже піднімала це питання з трибуни Верховної Ради. Але не отримала жодної реакції ані з боку спікера парламенту, ані з боку Адміністрації президента. Тим часом, генеральний прокурор вже заявив про передачу всіх справ по колишніх посадовцях у НАБУ навіть до публікації фінального тексту закону. Це свідчить лише про змову верхівки країни», – написала у Facebook одна із авторів поправки Олена Сотник.

Також депутат вимагає опублікувати повний пакет документів, який апарат Верховної Ради надіслав в Адміністрацію президента на підпис главі держави: не тільки текст Кримінального процесуального кодексу, а й тексти всіх інших кодексів.

«Реанімаційний пакет реформ» закликав провести «внутрішнє розслідування ситуації і притягти винних до відповідальності», про що йдеться у заяві громадської організації.

«Схеми» надіслали запит до Верховної Ради й Адміністрації президента з проханням надати можливість ознайомитися з фінальною версію закону. А також листом окремо уточнили в АП, чи відповідає текст закону з поправками до КПК, отриманому від парламенту на підпис Петра Порошенка, тексту документу, розісланого Кабміном органам влади.

10 липня Комітет з питань правової політики і правосуддя під керівництвом Руслана Князевича врахував поправку №176 до розділу IV законопроекту №6232, яка визначила, що Генеральна прокуратура України мала би самостійно завершити розслідування корупційних злочинів колишніх топ-посадовців, які за підслідністю належать до компетенції НАБУ, але були розпочаті до запуску Бюро.

3 жовтня Верховна Рада у 227 голосів ухвалила цей закон. У тому числі, з поправкою авторства Сотник-Сироїд, про що свідчить стенограма засідань парламенту та документи комітету.