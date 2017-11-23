НАБУ: передача справ ГПУ в провадження 200 детективів бюро гальмуватиме хід розслідувань

Національному антикорупційному бюро заявляють, що передача значної кількості справ Генпрокуратури в провадження близько 200 детективів НАБУ гальмуватиме хід розслідувань.

Як йдеться у заяві бюро, за таких обставин, у першу чергу, можуть постраждати інтереси потерпілих та інтереси держави.

«Людський ресурс бюро, детективи якого поєднують функції слідчих та оперативників…неспівставний із ресурсами органів прокуратури. Звичайно, шкода, що Генпрокуратура, маючи такі потужні ресурси, не змогла забезпечити повне та швидке розслідування цих проваджень впродовж останніх двох років», – йдеться у заяві відомства.

У НАБУ наразі оцінюють усі можливі ризики, пов’язані з передачею справ від ГПУ, та найближчим часом обіцяють надати свої пропозиції щодо їхньої мінімізації.

Крім того, бюро спростовує заяву генпрокурора Юрія Луценка про те, що НАБУ не приймає провадження від ГПУ, і наголошує, що не бачить підстав не приймати такі справи.

3 жовтня Верховна Рада схвалила законопроект № 6232 щодо внесення змін до низки кодексів, зокрема, Кримінального процесуального кодексу. Цей закон містить поправку, яка скасовує часове обмеження у два роки на розслідування ГПУ корупційних справ колишніх посадовців, прокуратура має закінчити такі розслідування, а не передавати їх до НАБУ. Водночас активісти заявили про можливу фальсифікацію тексту нової редакції КПК і «зникнення» цієї поправки. Наразі цей законопроект підписав президент, проте документ все ще не опублікували.

20 листопада закінчилися повноваження слідчих органів прокуратури зі здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які відносяться до підслідності НАБУ і зареєстровані до грудня 2015 року. За попередніми підрахунками, зауважують в бюро, йдеться про декілька тисяч справ. Детективи НАБУ розслідують кримінальні корупційні правопорушення. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.