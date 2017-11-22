Порошенко підписав закон про зміни до низки кодексів, зокрема до КПК

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до низки кодексів, зокрема Кримінального процесуального кодексу. Про повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Зміни, що запроваджуються, мають забезпечити ефективний, швидкий та зручний розгляд справ у суді. Нові правила судового процесу сприятимуть більш дієвому захисту прав і свобод громадян та підприємців, що звертаються до суду», – сказав заступник глави Адміністрації президента України і координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов, якого цитує прес-служба.

3 жовтня Верховна Рада схвалила законопроект № 6232 щодо внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

Як заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій у коментарі журналістам програми «Схеми», у фінальній редакції закону N6232, що вносить зміни до Кримінального процесуального й інших кодексів, врахована і залишається поправка, яка скасовує часове обмеження у два роки на розслідування Генеральною прокуратурою корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення НАБУ.

Про можливий сфальсифікований текст нової редакції КПК спершу повідомив голова правління «Центру протидії корупції», експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Віталій Шабунін.

Один з авторів поправки Олена Сотник заявила, що вже порушувала це питання з трибуни Верховної Ради.

«Але не отримала жодної реакції ані з боку спікера парламенту, ані з боку Адміністрації президента. Тим часом, генеральний прокурор вже заявив про передачу всіх справ по колишніх посадовцях у НАБУ навіть до публікації фінального тексту закону. Це свідчить лише про змову верхівки країни», – написала у Facebook Олена Сотник.

Народний депутат від фракції «Самопоміч», віце-спікер Оксана Сироїд, яка є співавтором цієї поправки, вважає «узурпацією законодавчої влади» зникнення правки №176 з тексту проголосованого у Верховній Раді закону N6232, який Адміністрація президента розсилала іншим органам для фінальних консультацій перед підписом президента.

Проте в Адміністрації президента ці заяви не коментувала. Наразі підписаний президентом закон ще не оприлюднили.

10 липня Комітет з питань правової політики і правосуддя під керівництвом Руслана Князевича врахував поправку №176 до розділу IV законопроекту №6232, яка визначила, що Генеральна прокуратура України мала би самостійно завершити розслідування корупційних злочинів колишніх топ-посадовців, які за підслідністю належать до компетенції НАБУ, але були розпочаті до запуску Бюро.