Ситник: СБУ не проводить обшуків у НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник спростовує інформацію про обшуки в НАБУ, які проводяться Службою безпеки України.

«Мабуть, такі інциденти будуть постійно, завжди є перетин компетенції правоохоронних органів. Я не думаю, що таких інцидентів не буде в майбутньому», – сказав він, коментуючи запитання про інцидент у Державній міграційній службі.

За його словами, «тертя між правоохоронними органами» час від часу стаються в багатьох країнах світу через перетин повноважень різних органів.

Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ проводять обшуки у будівлі НАБУ.

29 листопада у Державній міграційній службі України повідомили, що «агент НАБУ» намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій, «пропонуючи великі суми хабарів». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі тридцять тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України».

У Національному антикорупційному бюро України сьогодні заявили, що у Державній міграційній службі України проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

В Антикорупційному бюро припускають, що цю особу завербували для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників НАБУ.

Ані Служба безпеки України, ані Генпрокуратура поки не коментували заяви НАБУ про зрив, як вони висловлюються, операції НАБУ і САП під прикриттям.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.