Луценко закликав Раду внести зміни в процедуру набору співробітників НАБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав Верховну Раду внести зміни в законодавство щодо набору співробітників Національного антикорупційного бюро України.

«Я пропоную профільним комітетам підготувати закон про Національне антикорупційне бюро, в якому у відповідній статті зазначити, що всіх співробітників бюро, окрім негласних штатних співробітників, набирають на відкритому конкурсі», – сказав Луценко.

Також генпрокурор запропонував реєструвати в СБУ усі пристрої для прослуховування, які співробітники НАБУ можуть використовувати після реєстрації.

Згідно з українським законодавством, усі працівники Національного антикорупційного бюро відбираються шляхом проведення конкурсу.

НАБУ наразі не має права на автономне прослуховування, проте питання про надання такого права неодноразово порушувалося. Зокрема у Верховній Раді зареєстрований законопроект №4812, який передбачає надання права підрозділам Національного антикорупційного бюро України на зняття інформації з каналів зв’язку (прослуховування) без залучення до виконання негласних слідчих дій працівників підрозділів органів Національної поліції чи органів безпеки.

Пропозиції Юрія Луценка внести зміни в законодавство пролунали на тлі конфлікту між українськими правоохоронними органами.

29 листопада Державна міграційна служба зробила гучну заяву – мовляв, «агент Національного антикорупційного бюро» неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень». Тоді ГПУ і СБУ затримали працівника НАБУ. У непритаманний для державних структур ДМС заявила, що затриманий є «сином колишнього народного депутата від Партії Регіонів, Юрія Боярського». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення».

У Національному антикорупційному бюро України стверджують, що у Державній міграційній службі України проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

Пізніше Юрій Луценко назвав агентів під прикриттям Національного бюро з питань запобігання корупції «нелегальними», адже їх обрали не на відкритому конкурсі.